Автомобили начнут собирать данные об автовладельцах

Техника с каждым годом становится все умнее и со временем даже сможет передавать куда надо информацию о здоровье владельца и качестве дорог…

О новом проекте по сбору данных с помощью автомобилей, который запускает НТИ «Автонет», рассказал один из ее руководителей Александр Гурко. На разработку проекта будет выделено около 3 млрд рублей. Будут собраны данные о физическом состоянии человека, эксплуатации автомобиля, а также окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее. Сейчас такую информацию многие компании собирают самостоятельно, теперь предстоит свести ее в общую базу, рассказал он в интервью РИА Новости.

Часть информации смогут предоставить страховые компании, накапливающие ее с помощью телематических систем, также ее можно будет получать в режиме реального времени путем V2X-технологий (Vehicle 2 Vehicle) и V2V (Vehicle 2 Infrastructure), которые позволяют автомобилю общаться с другими транспортными средствами, а также окружающей средой и инфраструктурой.

Автомобиль способен собирать в сутки до 4 терабайт информации, но задача не только ее собрать, но и обработать. Кроме того, для предоставления этих данных необходимо разработать правовой режим — на безвозмездной или льготной основе, отметил Гурко.

Создание «облачной» базы данных на основе информации, собранной с автомобиля, уже поддержали Агентство стратегических инициатив (АСИ), Минпромторг, Минобрнауки и Российская венчурная компания (РВК). После согласования со всеми заинтересованными ведомствами проект по разработке такой системы будет запущен, предварительно — в первой половине 2019 года.

Национальная технологическая инициатива «Автонет» также формулирует требования к специальностям, необходимым автопрому, чтобы вузы готовили нужных специалистов и не занимались этим вслепую.

Есть подозрения, что к 2030 году жители городов перестанут покупать автомобили. Каким видят будущее автопрома в «Автонете», читайте в нашем материале.



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