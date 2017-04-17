Фанаты Porsche поженились в Cayenne на ходу

В США влюбленная парочка заключила брак в любимом автомобиле на учебной трассе.

Свадьба среди автомобилей Porsche

Ярые поклонники автомобилей Porsche Джон и Саманта Эванс выбрали центр водительского мастерства Porsche Experience Center в Атланте (США, столица штата Джорджия) в качестве места для своей свадьбы. Они обменялись клятвами прямо в едущем по треку кроссовере Porsche Cayenne.

«В этой свадьбе воплотилось все, о чем я могла мечтать. Все было идеально и соответствовало нам самим и тому, как сильно мы любим Porsche», — говорит невеста.

Новобрачные Джон и Саманта Эванс в Porsche Experience Center

После довольно необычной церемонии бракосочетания пара отпраздновала начало новой жизни в здании Porsche Experience Center среди автомобилей Porsche разных годов выпуска, и вместе с гостями и членами своих семей прокатилась по 1,6-мильной учебной трассе (2,57 км).

«Всем было весело. Гости были просто поражены. Я был на десятках свадеб, но все они практически одинаковые. Наша свадьба, определенно, отличается от нормальной в хорошем смысле. Если вы автолюбитель, то вам это понравится. Даже если вы не любите автомобили, как такое может не понравиться?» — рассуждает жених.

Это первая свадьба в стенах Porsche Experience Center в Атланте, но его руководство не прочь повторить.

Задние сиденья Porsche Cayenne

«Свадьбы прекрасно вписываются в образ наших центров водительского мастерства. Свадьба Саманты и Джона — первая, но, надеюсь, не последняя», — высказался генеральный директор Porsche Cars NA Клаус Зеллмер.

На территории России также действует школа водительского мастерства Porsche, которая носит название «Центр вождения Порше в России».

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Фото: Porsche NA