Фанаты Porsche поженились в Cayenne на ходу

В США влюбленная парочка заключила брак в любимом автомобиле на учебной трассе.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Свадьба среди автомобилей Porsche
Свадьба среди автомобилей Porsche

Ярые поклонники автомобилей Porsche Джон и Саманта Эванс выбрали центр водительского мастерства Porsche Experience Center в Атланте (США, столица штата Джорджия) в качестве места для своей свадьбы. Они обменялись клятвами прямо в едущем по треку кроссовере Porsche Cayenne.

«В этой свадьбе воплотилось все, о чем я могла мечтать. Все было идеально и соответствовало нам самим и тому, как сильно мы любим Porsche», — говорит невеста.

Новобрачные Джон и Саманта Эванс в Porsche Experience Center
Новобрачные Джон и Саманта Эванс в Porsche Experience Center

После довольно необычной церемонии бракосочетания пара отпраздновала начало новой жизни в здании Porsche Experience Center среди автомобилей Porsche разных годов выпуска, и вместе с гостями и членами своих семей прокатилась по 1,6-мильной учебной трассе (2,57 км).

«Всем было весело. Гости были просто поражены. Я был на десятках свадеб, но все они практически одинаковые. Наша свадьба, определенно, отличается от нормальной в хорошем смысле. Если вы автолюбитель, то вам это понравится. Даже если вы не любите автомобили, как такое может не понравиться?» — рассуждает жених.

Это первая свадьба в стенах Porsche Experience Center в Атланте, но его руководство не прочь повторить.

Задние сиденья Porsche Cayenne
Задние сиденья Porsche Cayenne

«Свадьбы прекрасно вписываются в образ наших центров водительского мастерства. Свадьба Саманты и Джона — первая, но, надеюсь, не последняя», — высказался генеральный директор Porsche Cars NA Клаус Зеллмер.

На территории России также действует школа водительского мастерства Porsche, которая носит название «Центр вождения Порше в России».

Фанаты Porsche поженились в Cayenne на ходу

Фото: Porsche NA

Фанаты Porsche поженились в Cayenne на ходу

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Теги: США
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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