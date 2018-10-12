В России нашли дефектные BMW 5-й серии и X5

Под сервисную кампанию попадают модели BMW 5-й серии G30, BMW М5 серии F90 и BMW X5 серии E53.

BMW 5-й серии G30

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Росстандарт объявило отзыв автомобилей BMW, согласно программе, предоставленной официальным представительством марки в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

Под сервисную кампанию попали 85 автомобилей BMW М5 серии F90, проданных российским покупателям в апреле этого года. Причиной отзыва стало падение давления в системе подачи топлива из-за топливного электронасоса. При сбое двигатели могут перестать работать прямо на ходу. Чтобы исправить проблему, дилеры марки, к которым следует обратиться владельцам машин с дефектом, перепрограммируют и перекодируют блоки управления двигателем.

82 автомобиля BMW 5-й серии G30, проданных в России с мая по сентябрь 2018 года, попали под отзыв из-за бракованных по вине производителя датчиков положения коленчатого вала, который при сбоях не считывает показания. При обращении в официальный сервис на автомобилях с неисправностью будут заменены датчики положения коленчатого вала.

Под отзыв также попал один автомобиль BMW X5 серии E53, который был продан очень давно — в январе 2002 года. Сервисная кампания этой машины вызвана установленной комбинацией программного и аппаратного обеспечения, которая в момент выключения зажигания, если одновременно нажать стояночный тормоз, может активировать фронтальную подушку безопасности. При обращении в сервис официального дилера блок управления системы подушки безопасности будет перекодирован.

Менеджеры ООО «БМВ Русланд Трейдинг» известят владельцев попавших под сервисную кампанию автомобилей об отзыве их транспортных средств по телефону или по почте. Но узнать о том, участвует ли ваша машина в отзывной кампании, можно сверив ее VIN-код со списком кодов, опубликованных на сайте Росстандарта: «Список VIN-номеров для автомобилей BMW (F90), подпадающих под отзыв», «Список VIN-номеров для автомобилей BMW (G30), подпадающих под отзыв» и «Список VIN-номеров для автомобилей BMW (E53), подпадающих под отзыв».

Все работы по устранению неисправностей будут проводиться бесплатно для владельцев, для чего им необходимо обратиться к ближайшему официальному дилеру BMW.

Фото: BMW