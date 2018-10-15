В Тольятти раскрыли подпольное производство запчастей для Лады

Основная доля незаконного оборота промышленной продукции в регионе приходится на подпольное изготовление и реализацию контрафактных автозапчастей для моделей АВТОВАЗа.

В региональном правительстве прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области. Выяснилось, что проблема с незаконным производством автокомпонентов существует: только за 9 месяцев 2018 года составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака), судом рассмотрено 18 протоколов, наложено штрафов на сумму более 340 тыс. рублей, сообщает местное издание TLT.ru

Кроме того, за тот же период выявлено восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции, по статьям «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное использование товарного знака».

Чаще всего подделывают расходники — детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее. В ходе рейдов полиция Тольятти раскрыла подпольное производство и склад контрафактной продукции (поддельные упаковки). Выявлены семь компаний и индивидуальных предпринимателей, распространявших поддельные автокомпоненты. Возбуждено пять административных производств, четверо виновных оштрафованы на сумму 60,7 тыс. рублей. Поддельных автокомпонентов изъяли в общей сложности на 12 млн рублей.

В мае благодаря Самарской таможне удалось предотвратить ввоз партии поддельных автокомпонентов из Китая, которую переправляли из Казахстана в Россию.

Правоохранительным органам рекомендовано усилить контроль за возможными местами торговли контрафактом, а также местами возможного их производства, в частности в поселках Винтай и Прибрежный.

Пытаясь купить запчасти подешевле, нужно понимать, что экономить на безопасности не стоит, надо лишь понять, где проходит эта тонкая грань. Еще лет 20 назад достать нужную запчасть было сложно, сейчас — изобилие выбора.

Многие приноровились покупать запчасти в интернет-магазинах, но тут тоже есть свои тонкости.



Фото: АВТОВАЗ

