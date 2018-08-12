Где покупать запчасти, а где этого точно не стоит делать

Со временем любой автомобиль потребует ремонта или апгрейда. Одни автовладельцы хотят заменить изношенные узлы или ремни, другие — ключевой агрегат вроде двигателя. В гонке за доступностью экономить на безопасности не стоит, надо лишь понять, где проходит эта тонкая грань. Ведь если еще лет 20 назад достать нужную запчасть было сложно, то сейчас другая проблема — изобилие выбора.

Ремонт в дилерских центрах

Самый простой и надежный способ отремонтировать машину — обратиться к дилеру своей марки даже после окончания гарантийного срока. Специалисты подберут оригинальную запчасть по фирменному каталогу в соответствии с VIN-номером, здесь же и установят. Минус один и для многих перечеркивающий официальность сервиса — высокая стоимость услуги. Покупку запчастей исключительно в сервисных центрах могут позволить достаточно обеспеченные автолюбители. Поэтому владельцы даже новеньких авто ищут альтернативные способы: покупают оригиналы подешевле в другом месте. Ведь автодилеры не могут отказать вам в ремонте или плановом ТО, если принесенные детали действительно заводские.

Независимые СТО и демократия

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Это направление выгодно как для самих СТО, так и для покупателей. Первые за счет оборота имеют хорошие скидки у крупных поставщиков (региональных и федеральных дистрибуторов, многие из которых объединились в закупочные группы AD, Nexus, GROUPAUTO). Вторые не только получают нужную запчасть, но и сервис по приемлемой цене, избавляя себя от мук выбора, штудирования каталогов, изучения форумов.

Однако не все независимые сервисные центры могут похвастать эталонным качеством работы. Даже есть запчасть оригинальная, качество детали может быть сведено на нет руками «мастера». Поэтому ищите СТО с гарантийным сроком на изделие и выполненные работы хотя бы до шести месяцев.

Авторынки: вперед, в народ

В городах-миллионниках их уже почти не осталось, в небольших городах авторынки модернизируются — запчасти уже не валяются рядами на асфальте, а хранятся в небольших магазинчиках и павильонах. Самое приятное в этом способе — относительная дешевизна деталей и широкий выбор. Правда, порой настолько широкий, что на поиски нужной запчасти приходится тратить целый день, а то и два.

На рынках есть добросовестные продавцы, тщательно выбирающие поставщиков и имеющие точки продаж с сертифицированными деталями. Однако чаще всего здесь продают неоригиналы, а предложение ограничивается ходовыми моделями. Вы всегда найдете расходники вроде фильтров, а менее популярную деталь придется заказывать.

В минусы можно вынести слабую гарантийную поддержку и вероятность нарваться на подделку. При покупке без стеснения просите сертификаты качества на товар и чек. Обращайте внимание, как хранятся запчасти, — сваленные в кучу в коробках или на земле детали, вероятно, уже с повреждениями. Но и индивидуальную упаковку нужно хорошенько рассмотреть на предмет контрафакта, проверить свежесть краски, совпадения данных в сертификатах с маркировкой на запчасти.

Автомагазины

В отличие от авторынков, автомагазины есть повсеместно. Можно выбрать нужную запчасть из имеющихся в наличии: посмотреть, повертеть, убедиться в целостности, проверить сертификат качества. Многим автолюбителям важен элемент живого общения с продавцом: обсудить преимущества того или иного бренда, проконсультироваться о детали, в случае заводского брака знать, с кого спрашивать. А еще — бонусы и дисконтные карты.

Правда, не все магазины могут похвастать слишком большим ассортиментом, поэтому и тут придется ждать товара под заказ. Срок поставки начинается от одного рабочего дня — логистика дистрибуторов регионального и федерального уровней сейчас организована хорошо. Разумеется, магазин при этом сделает свою торговую наценку.

К тому же чем больше автомагазинов рядом, тем больше времени понадобится на поиск запчасти, удовлетворяющей потребностям и кошельку.

Интересный момент — вероятность спонтанной покупки. Подкованный продавец легко может вас заболтать. А чуть позже выяснится, что запчасть не соответствует требуемым характеристикам (заводской брак, подделка, не та модель и пр.). Поэтому требуйте чек, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вернуть товар, руководствуясь законом РФ.

Интернет-магазины: не выходя из дома

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В отличие от рынков, магазинов и СТО, интернет-покупки доступны круглосуточно. Поле для выбора здесь огромно, а цены демократичны. Обращать внимание рекомендуется на гигантов интернет-продаж — Exist, Autodoc, Emex. В них собраны каталоги для большинства марок авто, можно найти запчасть по номеру, заказать оригинал или неоригинал. Менеджер получает данные от клиента (как правило, VIN/FRAME), подбирает деталь и предлагает готовое решение. Так вы не тратите время на штудирование каталогов.

Самостоятельный поиск запчастей вполне может быть успешным, если вы ориентируетесь в интерфейсе площадки и каталогах производителя. Сейчас популярны агрегаторы предложений от интернет-магазинов (такие, как ZZap.ru), сравнивающие цены на разных сайтах. Все, что нужно — OEM-номер (артикул) искомой запчасти.

Пожалуй, главный недостаток покупок в интернете — невозможность увидеть товар перед покупкой. Поэтому заранее выясните, есть ли у магазина функция возврата и обмена (иногда с возвратом запчасти со следами установки могут возникнуть сложности).

Запчасти с разборок авто: купить нельзя подумать

Еще один способ найти нужную запчасть — разборки. Автомобили, подлежащие утилизации, разбирают на составляющие, а более-менее рабочие детали выставляют на продажу. Ассортимент скудный, зато можно сэкономить. Запчасти здесь только б/у. Да и гарантию больше 2–3 месяцев вряд ли дадут.

Заручитесь внимательностью или хорошим знакомым на разборке, чтобы не платить дважды. Рассматривайте только те запчасти, которые не влияют на безопасность движения.

Что можно покупать: кузовные детали (крылья, двери, капот или багажник, если части не битые), детали для отделки салона (двери, кресла, крышку багажника, панели приборов, пластиковая отделка), оптику и стекла.

Чего нельзя покупать: части ходовой, тормозные детали, двигатель, коробку передач, стойки, амортизаторы, рычаги. Они и так изнашиваются, а при разборе их можно повредить еще сильнее. Что касается рулевых стоек, генераторов — смотрите на пробег. Можно рассмотреть варианты, если пробег менее 50 000 км.

Где точно не стоит покупать автозапчасти?

Остерегайтесь объявлений с рук. Здесь нет гарантий и чеков. Зато есть вариант быстрой покупки и слишком привлекательная цена (в два и более раз ниже рыночной). Такие автозапчасти могут не только оказаться б/у, но и неисправными. Уплаченные деньги вам никто не вернет, а подвергнет жизнь опасности — запросто.

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Приобретайте запчасти нужно только в тех местах, где предоставляется гарантия. В случае поломки или брака вы сможете заменить или отремонтировать деталь. Храните чеки.

Ищите проверенные отзывы. Если это рекомендация знакомого — отлично. Если вы отправляетесь за мнениями в интернет — доверяйте отзывам, оставленным живым человеком, с именем, фото и активной страницей.

Анализируйте цены на запчасти. Альтернативные методы поиска запчастей снижают магазинную цену до 25%. Желание сэкономить время и деньги — вполне резонно, если на кон не ставится собственная безопасность. Если стоимость подозрительно низкая, стоит отказаться от покупки.

Текст: Сергей Карпушов, генеральный директор ГК ASVA, автоэксперт

Фото: из архивов автора