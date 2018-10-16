Пьяный мажор на BMW убил в аварии двух детей и женщину

Игнорируя запрещающие сигналы светофоров, водитель немецкого кроссовера совершил ДТП, в котором погибли три человека.

Авария произошла в Барнауле около 23:00 накануне. Водитель BMW X6 вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в Renault Scenic. В результате аварии на месте погибла пятилетняя девочка, в больнице от полученных травм скончался еще один ребенок в возрасте трех лет и женщина. Водитель Renault Scenic и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Водитель BMW X6 был задержан полицией на месте аварии, он в ней вообще не пострадал. Региональным главком МВД резонансная авария поставлена на особый контроль. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 264 УК России («Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В МВД по Алтайскому краю говорят, что с 2017 года водитель BMW десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз в этом году за нарушение скоростного режима.

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Фото: Depositphotos.com, «Подслушано в Барнауле» / ВКонтакте