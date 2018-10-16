Со скоростью самолета: золотая молодежь ставит новые рекорды

В ролике демонстрируется салон разгоняющегося BMW M6 и его приборная панель. В определенный момент машина достигает скорости почти в 300 км/ч: примерно такую же развивают пассажирские самолеты на взлете.
«Когда очень спешишь в аэропорт» — гласит подпись к ролику, который изначально был опубликован в Инстаграме. Судя по всему, все происходит на платной трассе М-11 в разгар дня и трафик на дороге присутствует: купе обгоняет другие машины, которые периодически мелькают в кадре.
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Фото: BMW
Видео: YouTube
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