Audi AG оштрафовали на 800 млн евро за грязные дизели

Прокуратура Мюнхена завершила производство по делу о правонарушениях Audi AG и наложила на компанию многомиллионный штраф.

Турбодизельный двигатель Audi 3.0 TDI V6

На Audi AG наложен штраф в соответствии с п. 2 ст. 30 и 130 параграфа Закона Германии «О нормативных правонарушениях» за отклонения от нормативных требований дизельных моторов V6 и V8, производимых компанией. Ранее суд Германии арестовал главу Audi по этому делу. Таким образом, история с дизельным скандалом концерна Volkswagen Group подходит к концу.

Административный приказ предусматривает штраф в размере 800 млн евро в общей сложности, состоящий из максимального штрафа, предусмотренного законом в размере 5 млн евро за халатность, и штрафа за упущенную экономическую выгоду в размере 795 млн евро. Компания Audi с наложенными штрафами согласилась и оспаривать их не намерена.

Наложенный штраф повлияет на доходы всего концерна Volkswagen AG, существенно их уменьшив и снизив показатель выручки за текущий год. Так компания Porsche, входящая в концерн и недавно предъявлявшая претензии Audi, предупредила о том, что из-за наложенных штрафов текущая прибыль нуждается в корректировке. Согласно прогнозам специалистов Porsche, по состоянию на 31 декабря 2018 года выручка компании составит от 2,5 млрд до 3,5 млрд евро.

Фото: Audi