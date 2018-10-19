Что может свалиться с грузовика? Да все что угодно!

Фанера прилетела! Владелице Хонды Сивик крупно повезло, что она осталась живой и невредимой. Просто вовремя сориентировалась.

На дорогах мира происходит масса таких случаев. Как правило, причиной является халатность людей, загружающих товары. Кое-как укрепляя грузы, они полагают, что «и так сойдет», если водитель будет ехать осторожно. Однако для падения груза с автомобиля достаточно одного резкого торможения, при этом следующему за ним транспортному средству крупно не повезет.

Впрочем, этой даме из Флориды как раз повезло, ведь упавший предмет мог запросто снести ей голову! Прилетевший с грузовика лист фанеры проломил ветровое стекло и врезался в приборную панель в нескольких сантиметрах от испуганной женщины, инстинктивно успевшей отклониться назад. Она отделалась лишь «легким» испугом. Хотя очевидцы происшествия говорили, что были в шоке от произошедшего, ведь на ее месте мог оказаться любой из них.

Позже, обсуждая этот случай, спасатели округа Бревард объяснили, что дама, несомненно, была бы обезглавлена, приземлись фанера чуть под иным углом — стойки автомобиля не смогли бы ее остановить.

Этот случай — очередное напоминание тем, кто перевозит опасные грузы, что габаритные предметы следует надежно крепить или привязывать. Ну а водителям, следующим за такими опасными автомобилями, советуют держать дистанцию побольше. Мало ли что!

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Фото: Фейсбук Службы спасения округа Бревард (штат Флорида, США)

