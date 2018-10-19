Mercedes-Benz отзывает автомобили из-за ремней безопасности

Под сервисную кампанию попали Mercedes-Benz CLS 2017–2018 годов выпуска.

Mercedes-Benz CLS (C257)

Mercedes-Benz отзывает 123 неисправных автомобиля CLS. О начале сервисной кампании объявило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Причиной отзыва стало заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности передних сидений, несоответствующее спецификации.

Для устранение неисправности владельцам дефектных Mercedes-Benz следует явится в сервис ближайшего официального дилера марки, где при необходимости будет произведена замена ремней безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы будут производиться бесплатно для владельцев, за счет официального представителя Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц РУС». Не придется платить и за необходимые для ремонта комплектующие.

Представители АО «Мерседес-Бенц РУС» известят владельцев неисправных Mercedes-Benz CLS о необходимости явиться в сервис по телефону или по почте. Но узнать о том, попадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, можно сверив его VIN-код со списком кодов дефектных автомобилей, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz