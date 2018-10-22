Подобный трюк был исполнен впервые и является уникальным. Подробнее в видеосюжете.

Помните, как в песне поется:

— Каскадеры, каскадеры,

Мы у случая прекрасного в гостях,

Каскадеры, каскадеры,



Ведь опасность это, в общем-то, пустяк!

Трюк на видео выполнен российскими каскадерами команды Cramper, а совершает сальто в воздухе Данил Мельников. На разработку и постройку Monster-Buggy Cramper ушло 3,5 года, сообщает rusnext.ru. А на подготовку к прыжку — две недели, неделю прорабатывали все детали проекта. Специально построили площадку, над этим пришлось потрудиться экскаваторам и нескольким десяткам людей. Зато результат стоил того!

Место выбрали вблизи города Березовский Свердловской области, на песках золотоносной шахты. Когда все было построено и рассчитано и дана команда «Старт», все замерли в ожидании, ведь до конца так и не было понятно, получится ли трюк. Но все сложилось, и после успешного первого прыжка был сделан второй, что позволило снять потрясающий ролик.

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Скриншот, видео: YouTube