Fiat продает Magneti Marelli за 6,2 миллиарда евро

Итало-американский концерн избавляется от своего отделения по производству автокомпонентов.

Покупателем активов Magneti Marelli выступит холдинг CK Holdings Co., которой принадлежит крупнейший японский производитель автокомпонентов Calsonic Kansei. Сумма сделки составляет 6,2 млрд евро.

После завершения сделки объединенная компания получит название Magneti Marelli CK Holdings. По оценке сторон, создаваемая компания станет седьмым по величине независимым производителем автокомпонентов и комплектующих с ежегодной выручкой в 15,2 млрд евро.

Слухи о том, что Fiat Chrysler Automobiles (FCA) продаст Magneti Marelli, ходили давно. FCA отчаянно пытается сделать свой бизнес в Европе прибыльным. Несмотря на то, что производитель автокомпонентов не приносит убытков, его продажа позволит итало-американскому концерну улучшить финансовое положение европейского отделения. Полученные от продажи Magneti Marelli средства будут направлены на развитие модельных рядов Alfa Romeo, Maserati и Ferrari.

Заявление о продаже Magneti Marelli прозвучало вскоре после смерти президента FCA Серджио Маркионне.

Ранее в числе возможных покупателей Magneti Marelli назывался корейский концерн Samsung.

Фото: Magneti Marelli