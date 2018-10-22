Кондуктор не нажал на тормоза: троллейбус повредил семь автомобилей

В Кемерово троллейбус с пассажирами, оставленный на попечение кондуктора, собрал в кучу семь автомобилей.

Массовое ДТП произошло сегодня вечером в Кемерово на Красноармейской улице. Как пишут в социальных сетях очевидцы аварии, в том числе те, кто находился в салоне троллейбуса, виновником аварии, по их мнению, оказался кондуктор, который не смог вовремя остановить транспортное средство.

В момент ДТП водитель троллейбуса копался в его недрах, ища причину поломки. Перед этим он отправил кондуктора в свою кабину, чтобы та нажала на тормоз, если вдруг троллейбус поедет.

Троллейбус поехал. Кондуктор, наверное, на что-то жала, но не на тормоз. В результате троллейбус собрал семь автомобилей, прежде чем водитель добрался до кабины и остановил это безобразие.

Тяжелый троллейбус с мощными электромоторами мог бы собрать и больше автомобилей, не подоспей его водитель
Тяжелый троллейбус с мощными электромоторами мог бы собрать и больше автомобилей, не подоспей его водитель

В том, кто прав, а кто виноват, в данный момент разбираются работники ГИБДД.

Фото: Vk.com

Видео: YouTube

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые