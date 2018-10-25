Nissan превратил Patrol в очень крутую «ГАЗель»

Японская компания представила новые спецверсии внедорожника Patrol предыдущего поколения, который до сих пор продается на Ближнем Востоке.

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Японские компании довольно успешно продают на Ближнем Востоке «классические» поколения своих внедорожников. Nissan, например, предлагает Patrol с кузовом Y61, который у джиперов считается последним «правильным» Патролом.

Специально для этой модели в Nissan разработали несколько версий, пара из которых получила приставку Gazelle в названии. Первый вариант получил 17-дюймовые колеса с внедорожной резиной, тонированную оптику и большой спойлер над багажной дверью.

Версия Nissan Patrol Gazelle X имеет куда более серьезную подготовку: здесь установлены силовые бамперы, амортизаторы King, защита моторного отсека, экспедиционный багажник со светодиодной балкой, а подвеска машины лифтована на 100 мм.

Наконец, третьей спецверсией стал Nissan Patrol Falcon. Технически она идентична Super Safari, но лишилась лебедки. Зато появился дополнительный светодиодный свет, неокрашенные расширители колесных арок, хромированные защита кузова и оконечники выхлопной системы. Салон отделан коричневой кожей, в него установлен холодильник.

Nissan превратил Patrol в очень крутую «ГАЗель»

Фото: Nissan

Nissan превратил Patrol в очень крутую «ГАЗель»

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