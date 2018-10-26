«20 литров в руки»: в Сочи ввели лимит на заправку автомобилей

Из-за стихийного бедствия в Краснодарском крае заправки в Сочи и Адлере ввели ограничение на продажу бензина.

По словам местных жителей, которые оказались фактически отрезанными от «большой земли» из-за размытых и перекрытых дорог, практически все АЗС ввели лимит в 20 литров топлива на один автомобиль.

На топливо возник ажиотажный спрос: на автозаправках вытянулись длинные очереди из автомобилистов, в которых можно провести от получаса до часа. При этом независимые АЗС тут же взвинтили цены на бензин, а вот сети крупных нефтяных компаний оставили их на прежнем уровне, что и привело к очередям на заправку.

Накануне утром представители МЧС и дорожных ведомств заявили о том, что автомобильное движение по федеральной трассе А-147 может быть восстановлено за 48 часов, включая ремонт разрушенного моста через реку Макопсе в районе Сочи. Однако для начала восстановительных работ необходимо, чтобы стихия полностью успокоилась.

О том, что происходит в Краснодарском крае, можно узнать в нашем фоторепортаже.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Видео: YouTube