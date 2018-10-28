Новый ролик Volvo: железные солдаты Дольфа Лундгрена

В песчаном карьере, расположенном в Эскильстуне (Швеция), вся линейка современных экскаваторов Volvo выполняет упражнения под руководством строгого инструктора Дольфа Лундгрена. Видео, как и всегда у компании, на высшем художественном уровне.

Кажется, что перед нами не спецтехника, а настоящие солдаты, которые под строгим руководством инструктора послушно выполняют сложные упражнения. Под динамичный хит Pump Up The Jam бельгийской группы Technotroniс экскаваторы подтягиваются, опрокидывают шины, выполняют повороты и упражнения с гантелями. Как поясняют в компании, эти трюки стали возможны благодаря уникальным способностям этих тяжелых машин. При этом операторы спецтехники оставались хорошо защищенными во время выполнения трюков.

В одном упражнении потребовалось, чтобы экскаваторы тащили тяжеленный 10-тонный бетонный блок (с Лундгреном сверху). Данная задача также была успешно выполнена благодаря мощному двигателю машины.

Этим фильмом компания очередной раз напомнила о себе, а также о том, что экскаваторы ежедневно выполняют тяжелую работу на строительных площадках по всему миру. Для этого им требуются мощность, выносливость и умелое управление человеком.

Ролики компании Volvo всегда отличались изысканным креативом. Однако знаменитый «эпический шпагат» Жана-Клода Ван Дамма на грузовиках Volvo еще ни одному из них превзойти не удалось.

Главным героем одного из промо-фильмов компании стал славный малыш, который с восторгом распаковывает коробку с настоящим тягачом Volvo.

Можно также вспомнить душераздирающее видео, в котором 18-тонным самосвалом отчаянно рулит 4-летняя девочка.

Фото, видео: Volvo