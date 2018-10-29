В России нашли почти семь тысяч негерметичных Audi

Под сервисную кампанию попали модели Audi A4, А5, А6 и Q5, проданные в нашей стране за пять лет.

Audi A6

Audi отзывает в России 6687 неисправных автомобилей. О сервисной кампании сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) со ссылкой на ООО «Фольксваген Груп Рус». Отзываемые автомобили Audi A4, А5, А6 и Q5 были проданы в России в 2012–2017 годах и оснащены 2-литровыми двигателями TFSI.

Сервисная кампания производится из-за негерметичности некоторых компонентов. В частности, это приводит к перегреву и последующей поломке дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также к оплавлению контактов.

При ремонтных работах на отзываемых автомобилях будут заменены дополнительные насосы охлаждающей жидкости. Кроме того, предусмотрено обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей необходимо приехать в сервис ближайшего официального дилера марки, где все работы будут произведены за счет завода-изготовителя. О необходимости ремонта владельцев автомобилей известят уполномоченные представители Audi по телефону или по почте.

Узнать о том, что ваш автомобиль попадает под сервисную кампанию, можно не дожидаясь звонка. Для этого достаточно сверить VIN-код своей машины со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованном на сайте Росстандарта.

В августе этого года Audi отзывала модели A3 из-за неисправности роботизированных коробок передач.

Этой весной выяснилось, что на новые автомобили Audi были установлены бракованные модули ЭРА-ГЛОНАСС.

В феврале этого года Audi отзывала автомобили с пожароопасными печками.

Фото: Audi