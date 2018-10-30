В Mercedes-Benz сделали коляску для младенцев

Компания решила привлекать юных фанатов при помощи детских колясок Avantgarde.

Детская коляска Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Чувство стиля и привычку ездить с комфортом будет прививать младенцам знаменитый автопроизводитель из Штутгарта при помощи новой детской коляски Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan.

Коляски отличаются эргономичностью, функциональностью и безопасностью. Они сделаны из современных материалов, оснащены пневматическими колесами с 5-спицевыми дисками в духе AMG, а также регулируемой подвеской. Выпуском новой коляски занимается фирма Hartan из Гестунгсхаузена, что во Франконии (Германия), которая производит детские коляски с 1950-х годов.

Детские коляски Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Масса коляски Mercedes-Benz Avantgarde составляет всего 13 кг: 8,9 кг весит складная рама и 4,1 кг — трансформируемая люлька GTX с логотипом Mercedes-Benz на бесшумно складываемом козырьке.

Коляска оснащается регулируемой по высоте подставкой для ног и мягкими ремнями безопасности, защищающими ребенка от выпадения. Блок сиденья можно легко повернуть лицом или спиной к направлению движения, а также быстро извлечь из рамы. В придачу к коляске идет целый набор аксессуаров. Это теплая муфта для ног, подголовник и защита от ветра, а также зонт от солнца, сумка в стиле Mercedes-Benz, органайзер для хранения бумажника, ключей и мобильного телефона и дождевик.

Детская коляска Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Коляска Mercedes-Benz Avantgarde будет выпускаться в нескольких вариантах. DESSIN Sport сочетает в себе черный, серый и серебристые цвета, а также красные полоски на ручках и козырьке коляски. Вариант Dolce Vita — это сочетание бежевого, песочного и коричневого оттенков, а DESSIN Deep Sea — серого антрацита и блекло-голубого.

В продажу детская коляска Mercedes-Benz Avantgarde поступит в ноябре 2018 года.

Для автомобилей в мире придумано немало аксессуаров. Это не только брендированные коляски, но и весьма полезные вещи. Вот несколько интересных на наш взгляд новинок.

Если без специальной коляски еще можно как-то обойтись, то без этих вещей большинство автомобилистов не согласны садиться за руль.

Фото: Daimler