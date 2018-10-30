Datsun отзывает автомобили в России. Но их немного

Сервисная кампания организована из-за дефектных модулей подушек безопасности.

Седаны и хэтчбеки Datsun on-DO и mi-DO, по сути, являются доработанными и перелицованными моделями Лада Гранта и Калина соответственно, но, видимо, поставщики некоторых автокомпонентов у двух марок разные.

Потому что именно автомобили японской бюджетной марки отзываются для проверки водительских подушек безопасности. Сервисная кампания касается 211 автомобилей, выпущенных с 3 по 20 апреля этого года.

В уведомлении, которое опубликовал Росстандарт, говорится о том, что на отзываемых автомобилях могло быть установлено рулевое колесо с несоответствующим ему модулем подушки безопасности. «В результате такого несоответствия фиксация модуля подушки безопасности в рулевом колесе может быть недостаточно надежной», — говорится в сообщении. На сервисных станциях у отзываемых машин будет проверено и при необходимости заменено рулевое колесо с подушкой безопасности.

Дилеры оповестят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости посетить сервисную станцию. Впрочем, сверить VIN-код своего автомобиля со списком отзываемых автомобилей можно здесь (.pdf) и, не дожидаясь звонка, самостоятельно записаться на сервис.

Последний раз Datsun отзывал автомобили в России в прошлом году: под масштабную кампанию подпало более 17 тыс. автомобилей.

Фото: Datsun