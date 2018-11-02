Когда отменят знак «Ш»: в МВД дали свой ответ

Несмотря на слухи, наклейка со знаком «Ш» пока остается обязательной в случае, если на автомобиле установлены шипованные шины.

Соответствующий пункт в ПДД был всегда, но штраф за отсутствие такой наклейки (а также других, например «Начинающий водитель») появился лишь в прошлом году, после чего инспекторы начали рьяно использовать новую возможность выписать водителю протокол. Возникшей ситуации удивился даже глава ГИБДД Михаил Черников, который пообещал во всем разобраться.

И действительно, соответствующий законопроект был подготовлен ГИБДД. Из «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» должен был исчезнуть текст, касающийся наклейки «Ш». Однако законопроект до сих не подписан.

В МВД говорят, что поправки прошли все согласования. «Опознавательный знак „Шипы“ на автомобилях утратил свою актуальность, все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей по его установке», — цитирует ТАСС ответ МВД на соответствующий запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

По данным «За рулем», соответствующий законопроект, который прошел антикоррупционную экспертизу еще летом, попросту затерялся в юридическом управлении Правительства России среди более важных и актуальных (по мнению кабмина) документов.

Но пока поправки не подписаны и не вступили в силу, инспекторы ГИБДД вправе выписывать штраф за отсутствующую наклейку «Ш».

О том, сколько придется заплатить, если нет наклейки «Ш», и как этого избежать, можно узнать из этого материала «За рулем».

Самые необычные применения наклейке «Ш» — в нашей галерее, посвященной тому, как водители троллили ГИБДД.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС