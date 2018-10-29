Оштрафуют ли меня в этом году за отсутствие наклейки «Ш»?

Приближается зима, и многие готовятся к переобувке автомобилей с летней на зимнюю резину. В том числе шипованную. В прошлом году появился штраф за отсутствие наклейки «Ш». ЗР выяснил, как обстоят дела в этом году.

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Наклейка «Ш» при установленных зимних шинах была обязательна еще с 90-х годов прошлого столетия. Тогда она была актуальна, так как шипованные шины хоть и перестали быть экзотикой, но массового распространения еще не получили. Наклейка служила предупреждением едущим сзади водителям о том, что необходимо соблюдать дистанцию, так как шиповка тормозит на льду гораздо эффективнее. С тех времен многое изменилось, ошипованные шины стали массовыми, но соответствующее требование из Правил дорожного движения никуда не исчезло.

Но до прошлого года штрафа за отсутствие наклейки «Ш» не было. А вот в 2017-м за ее отсутствие (как и других наклеек, например, «Начинающий водитель») появилось наказание в виде штрафа в размере 500 руб. (предусмотрена 50-процентная скидка). Сотрудники ГИБДД с энтузиазмом восприняли нововведение и порой устраивали целые облавы на водителей, массово выписывая штрафы.

В этом году МВД подготовило проект изменений в ПДД, который меняет пункт 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» именно в части обязательного наличия наклейки «Ш» на автомобиле с ошипованными шинами. Исчезнуть должен следующий текст:

«Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины»

Но проект постановления после прохождения процедуры общественного обсуждения до сих пор не подписан. Поэтому наклейка осталась обязательной.

Размещать ее нужно на задней части транспортного средства, но нигде не оговорено, должна ли она быть видна окружающим. Поэтому знак «Ш» можно самостоятельно распечатать (главное — соблюсти размеры, бывали случаи, когда инспекторы с рулеткой замеряли наклейки) и разместить в любом месте. В том числе изнутри салона на стекло, даже если оно наглухо тонировано, или даже с внутренней стороны крышки багажника седана.

Максимальные размеры наклейки не ограничены, поэтому некоторые водители выражали свой протест против нового штрафа весьма необычным образом

В противном случае инспектор ГИБДД будет иметь полное право оштрафовать вас за невыполнение требований «Основных положений…» и, соответственно, нарушении п. 7.15.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Наказывать будут по статье 12.5 КоАП РФ (штраф 500 руб.).

Скачать и самостоятельно распечатать знак «Ш» можно по этой ссылке (*.jpg). Его ширина немногим превышает 200 мм.

Штраф за отсутствие наклейки «Ш» вызвал недоумение даже у главного инспектора страны Михаила Черникова. Практически сразу после его обещания разобраться в вопросе и появился проект изменений в ПДД.

Самые необычные применения наклейке «Ш» — в нашей галерее, посвященной тому, как водители троллили ГИБДД.

Фото: depositphotos.com, flickr.com