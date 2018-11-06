Сервис BlaBlaCar вновь потребовали запретить: он разоряет автоперевозчиков

Российские компании и индивидуальные предприниматели подали коллективный иск, требуя полного запрета деятельности «сервиса по поиску попутчиков» на территории нашей страны.

Изначально иск был подготовлен астраханской компанией «Транс Лайн», но на момент его подачи в Таганский суд Москвы в начале ноября к иску присоединились еще 27 истцов: компаний и индивидуальных предпринимателей. Все они занимаются пассажирскими автоперевозками. В итоге иск был подан межрегиональной общественной организацией «Объединение автопассажирских перевозчиков».

В своем иске они требуют запретить на территории России деятельность компании «Комьюто Рус» в части сервиса BlaBlaCar, признать информацию на сайте и мобильных приложениях сервиса запрещенной и внести сайт сервиса в соответствующий реестр.

Автоперевозчики считают, что BlaBlaCar способствует развитию нелегальных перевозок, водители часто забирают пассажиров и багаж вне объектов транспортной инфраструктуры. По мнению истцов, это позволяет «перевозить криминальный контингент».

Самое же главное: сервис наносит удар по деятельности автоперевозчиков и автовокзалов, делая их работу нерентабельной. По собственным подсчетам истцов, за последние три года отток пассажиров с автовокзалов в сервис BlaBlaCar составил порядка 20%.

Недавно сервис BlaBlaCar стал платным для пассажиров.

Летом деятельность сервиса уже запрещали через суд в Краснодарском крае. Но затем Краснодарский краевой суд отменил это решение.

Фото: AP/ТАСС