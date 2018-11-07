В России начали собирать еще одну модель BMW

На калининградском предприятии стартовало серийное производство модели X4 второго поколения.

На сегодняшний день новая BMW X4 выпускается в двух модификациях: Х4 xDrive20d и Х4 xDrive30d с дизельными моторами 2 и 3 литра. Однако скоро здесь освоят производство еще двух бензиновых модификаций Х4 xDrive20i и Х4 xDrive30i с 2- и 3-литровыми двигателями.

Перед тем как начать серийный выпуск модели, завод посетили специалисты компании BMW из Мюнхена и провели аудит. Путем случайной выборки проверили готовый автомобиль из пилотной партии и зафиксировали, что качество машин соответствует требованиям концерна. Число мелких замечаний даже не превысило минимально допустимых значений.

Специалисты головного предприятия BMW отметили также высокий профессионализм внутренних аудиторов «Автотора», работающих на производстве автомобилей немецкого бренда.

Продажи среднеразмерного купеобразного кроссовера второго поколения стартовали 14 июля. Просят за автомобиль от 3 420 000 рублей (с мотором xDrive20i).

Новый BMW X4 представили на Женевском автосалоне весной этого года. Автомобиль стал крупнее, вместительнее и практичнее предшественника.

Фото: «Автотор»