BMW готовит седан 1-й серии для европейского рынка

Согласно первоначальному плану BMW, продаваться седан 1-й серии должен был исключительно в Китае.

Седан BMW 1-й серии для китайского рынка

BMW 1-й серии пробыл эксклюзивной моделью для китайского рынка недолго. Уже в июне этого года баварская компания начала продажи модели в Мексике, а это намек на то, что появление седана можно ожидать и на рынках других стран. Это подтверждает и тот факт, что седан, с небольшой маскировкой, был замечен на улицах родного для BMW Мюнхена с немецкими регистрационными знаками.

Каких бы то ни было значительных перемен во внешности европейской версии седана, отличающих его от машины для китайского рынка, не наблюдается, но это не значит, что их не будет. Пара штрихов все-таки могут измениться. Новая модель построена на платформе UKL FWD, оснащенной узлами и агрегатами, используемыми также в автомобилях MINI.

Седан BMW 1-й серии для китайского рынка

Вывод седана BMW 1-й серии на рынки Европы кажется вполне логичным. Сегодня BMW не имеет прямого конкурента седанам Audi A3 и и Mercedes-Benz A-класса. С другой стороны, в BMW не так давно заявляли о том, что не видят перспектив для автомобиля такого типа на европейском рынке: спрос на подобный небольшой, но дорогой автомобиль невысок, а конкуренция в этом сегменте достаточно большая. Гораздо лучше здесь продается седан 3-й серии.

Следует подождать выхода на рынок нового поколения хэтчбека BMW 1-й серии, что должно произойти уже через несколько месяцев. Тогда, вероятно, руководство компании озвучит свои дальнейшие планы в отношении седана.

Фото: BMW