Владелец BMW нанес список всех поломок на кузов автомобиля. Отомстить решил!

Бедолага на протяжении двух лет непрерывно ремонтировал машину. И в конце концов не выдержал.

Финальный снимок, адресованный компании BMW

Эстонец приобрел седан BMW 7-й серии осенью 2016 года в одном из местных дилерских центров за 122 700 евро. Это была демонстрационная машина для покупателей, к тому моменту она уже накатала порядка 12 тыс. км, и клиент об этом знал. Тем не менее о масштабе бедствия он даже не догадывался, а неприятности начались, когда он не успел проехать и 5 тыс. км. К настоящему времени пробег машины составляет чуть более 50 тыс км, и за это время в ней что только не сломалось, сообщает местное издание Autogeenius.

Все неисправности точно запротоколированы и нанесены на кузов автомобиля в порядке их появления

К наиболее серьезным проблемам относятся замена двигателя, компрессора, рулевого колеса и коробки передач. И все это не считая мелких неисправностей, которые сыпались как из рога изобилия. Причем были среди них и просто удивительные — так, накануне Рождества, видимо, как шутит владелец, вдохновленная праздниками, начала мигать подсветка панели приборов. При этом дилерский центр не отказывал ему в ремонте, так как владельцы были прекрасно осведомлены, что в противном случае последует судебное разбирательство. Но ремонт вовсе не гарантировал исправность транспортного средства. Например, после замены двигателя в автомобиле началась вибрация, которую на сервисе не могли устранить в течение трех месяцев. Да и сам ремонт требовал времени и нервов, при этом владелец периодически оставался безлошадным. Так, замена двигателя вместе с доставкой узла заняла в общей сложности пять недель, хотя первоначально было обещано, что потребуется не более двух-трех. Остальные ремонты длились около 23–25 ​​дней. За время владения автомобилем ему пришлось более 25 раз брать такси, чтобы добраться до дилерского центра при тарифе в одну сторону порядка 20 евро.

Документация по проведенным работам

Владелец попытался вернуть машину продавцу, но ему предложили за нее всего 67 500 евро, и поскольку заплатил он гораздо больше, то счел, что цена сильно занижена. Мужчина потратил много времени и нервов, оплачивая еще и работу юриста, и хотел получить минимум 85 000 евро компенсации за автомобиль, чтобы добавить денег и приобрести дизельную версию той же модели стоимостью 117 800 евро. Представитель дилера сказал, что все ремонтные работы выполнялись строго по регламенту, неисправностей действительно было много, но некоторые из указанных владельцем носили субъективный характер и в ходе осмотра выявлены не были. Кроме того, клиент сам не очень аккуратно эксплуатировал автомобиль. Например, в ходе одного из обслуживаний пришлось выпрямлять колесный диск и менять шину, что говорит о том, что его манера езды могла спровоцировать некоторые из поломок.

Взбешенный эстонец составил список всех проблем, возникших с автомобилем за два года, и нанес их на кузов BMW, сопроводив подписью: «Цена машины — 122 700 тысяч евро, и вот что вы получаете за эти деньги», а далее следует список неисправностей. А специально для компании BMW он сделал фотографию с пристегнутой к автомобилю лошадью, при этом хорошо видна другая надпись справа на кузове: «Здесь должно быть 450 лошадиных сил, но на самом деле она только одна, да и та тянет с трудом».

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Фото: auto.geenius.ee