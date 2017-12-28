Кто быстрее: Tesla Model X, Lamborghini Urus или взбешенный «Гелик»?

В гонке на четверть мили сошлись быстрейшие кроссоверы современности: Tesla Model X, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG AMG G63 и Range Rover Sport SVR.

Дрэг-рейсинг мощных кроссоверов — зрелище достаточно редкое

Дрэг-рейсинг, или гонки на четверть мили (402 метра), раскрывают потенциал двигателей автомобилей. Особенно приятно наблюдать гонки самых мощных машин, в моторы которых были вложены немалые средства, потраченные на новейшие технологии. Авторы видео решили столкнуть лбами, в переносном смысле, конечно, автомобили разных стран: США, Италии, Германии и Великобритании. Для заезда они выбрали мощнейшие серийные кроссоверы: Tesla Model X, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG AMG G63 и Range Rover Sport SVR.

Фаворитом гонки благодаря мощным электромоторам является Tesla Model X. В версии P100D этот автомобиль на батарейках имеет 772 л.с. Благодаря огромному крутящему моменту, доступному с самых малых оборотов, до 100 км/ч этот кроссовер разгоняется всего за 2,9 секунды. Стоит Tesla Model X P100D в России от 145 600 евро, что в переводе на наши деньги составляет от 11 067 420 рублей.

Ему противостоит итальянская новинка Lamborghini Urus, оснащенная 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 650 л.с. Этот кроссовер способен достигать скорости 100 км/ч уже через 3,6 секунды после старта. В нашей стране за именитый кроссовер просят от 15 200 000 рублей.

Другой участник заезда, Mercedes-AMG G63, который стоит в России от 12 480 000 рублей, оснащен 4-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 571 л.с., которая передается на все четыре колеса. До 100 км/ч этот монстр разгоняется за 5,4 секунды.

Британский соперник, Range Rover Sport SVR, оснащен 5-литровым моторм V8, который, кстати, устанавливается и на Jaguar F-Type. Мощность двигателя достигает 565 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Это самый недорогой гонщик в отобранной четверке. В России купить его можно по цене от 8 929 000 рублей.

Какие результаты покажут автомобили? Не спешите с предсказаниями.

Фото, видео: YouTube