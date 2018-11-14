Неадекватная дамочка прокатила другую на капоте после мелкой аварии

Попытка решить вопрос после столкновения двух автомобилей получила неожиданное продолжение.

Мелкая авария произошла в Армавире. Женщина, по словам свидетелей, подрезала другой автомобиль и зацепила его. На пострадавшей машине поврежден только бампер. Разбираться с виновницей аварии почему-то решила пассажирка автомобиля, а не ее муж, находившийся за рулем в момент столкновения.

Но виновница аварии решила уехать с места ДТП, после чего пассажирка пострадавшей машины встала перед капотом ее автомобиля. Но тот продолжил движение, после чего вторая женщина прыгнула на капот, включила камеру на мобильнике и начала снимать происходящее.

По ее собственным словам, вынужденная поездка на капоте продолжилась несколько кварталов. Остается загадкой, почему вместо звонка в полицию пострадавшая решила снимать все на видео и просить помощи именно у зрителей ролика, оказавшегося на YouTube. Не известно и то, чем занимался муж пострадавшей, который, собственно, и был водителем пострадавшей в аварии машины.

ГИБДД и полиция Армавира проводят проверку по факту появления данного видеоролика.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube