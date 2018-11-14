Kia назвала дату премьеры нового поколения Soul

Городской кроссовер покажут в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Корейцы пока ограничились единственным тизером, из которого сложно сделать какие-либо выводы, кроме того, что машина и в новом поколении сохранит свою концепцию: угловатый дизайн, компактные размеры, вертикальные задние фонари.

В самой Kia говорят о том, что машина полностью обновится. Никаких технических подробностей пока не сообщается, корейцы лишь обещают «широкий выбор двигателей», причем только бензиновых и с турбонаддувом.

Одновременно с обычным вариантом на мотор-шоу дебютирует и новое поколение Kia Soul EV с электрической силовой установкой. По неофициальным данным, электромотор и батареи Soul EV позаимствует у электрической версии кроссовера Hyundai Kona. Запас хода машины составит около 300 километров от одной зарядки.

Судя по шпионским снимкам и инсайдерской информации, в новом поколении Kia Soul немного вырастет в размерах. Машина сохранит короткие свесы, получит «двухэтажную» переднюю оптику, которая становится одним из фирменных стилистических решений Kia, а вот в профиль изменения будут чисто эволюционными, немного изменится оконная линия, а задние двери станут длиннее.

Продажи нового поколения Kia Soul начнутся в следующем году: даты старта разнятся в зависимости от региона. Первыми машину получат американцы, а затем настанет черед европейского и российского рынков.

Kia готовит недорогой кроссовер для российского рынка, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta.

В следующем году Kia представит свой флагманский кроссовер Telluride, который сейчас проходит испытания.

Фото: Kia