Kia назвала дату премьеры нового поколения Soul

Городской кроссовер покажут в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Корейцы пока ограничились единственным тизером, из которого сложно сделать какие-либо выводы, кроме того, что машина и в новом поколении сохранит свою концепцию: угловатый дизайн, компактные размеры, вертикальные задние фонари.

В самой Kia говорят о том, что машина полностью обновится. Никаких технических подробностей пока не сообщается, корейцы лишь обещают «широкий выбор двигателей», причем только бензиновых и с турбонаддувом.

Одновременно с обычным вариантом на мотор-шоу дебютирует и новое поколение Kia Soul EV с электрической силовой установкой. По неофициальным данным, электромотор и батареи Soul EV позаимствует у электрической версии кроссовера Hyundai Kona. Запас хода машины составит около 300 километров от одной зарядки.

Судя по шпионским снимкам и инсайдерской информации, в новом поколении Kia Soul немного вырастет в размерах. Машина сохранит короткие свесы, получит «двухэтажную» переднюю оптику, которая становится одним из фирменных стилистических решений Kia, а вот в профиль изменения будут чисто эволюционными, немного изменится оконная линия, а задние двери станут длиннее.

Продажи нового поколения Kia Soul начнутся в следующем году: даты старта разнятся в зависимости от региона. Первыми машину получат американцы, а затем настанет черед европейского и российского рынков.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Soul (4)

Kia 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красивый дизайн, удобность все под рукой, хороший обзор.

Недостатки:

Пока их нет

Комментарий:

Только неделя на руках , купил две в подарок жене и маме на 8 Марта , пока откатываю. Но по мне очень шикарно ведёт себя на дороге, экономичная, дизель автомат. Учитывая что у нас на Крите в Греции дизельное топливо стоит 1.3 € а бензин 1.65 € за литр. Но покатаемся и о нюансах если появятся то о...

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