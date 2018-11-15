Кадыров подарил 5-летнему чеченцу Mercedes-Benz C-класса

Подарок стал компенсацией для юного спортсмена, отжавшегося более 4000 раз, но не попавшего в Книгу рекордов России.

Юный Рахим Куриев хотел стать рекордсменом, но комиссия Книги рекордов России забраковала его попытку, сославшись на то, что он отвлекался на телевизор, а также переставлял дощечку, когда считал свои отжимания. Всего Куриев отжался 4105 раз за 2 часа и 26 минут.

В итоге глава республики решил лично вознаградить мальчика и подарил его отцу седан Mercedes-Benz C180 белого цвета.

«Эту машину тебе передала президент Благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом Мерседесе», — цитирует РИА Новости Рамзана Кадырова.

Глава Чечни выразил уверенность, что Рахим сможет не только повторить попытку, но и перебить собственный рекорд. «Лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать», — заявил Кадыров.

В 2015 году Рамзан Кадыров был оштрафован за вождение автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности.

А в прошлом году глава Чечни опробовал себя за рулем гоночного грузовика. И, кажется, остался доволен.

Фото: instagram / Куриев