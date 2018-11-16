В США продают «Шишигу» в 3 раза дешевле, чем в России

На одном из американских сайтов появилось объявление о продаже ГАЗ-66.

В описании к объявлению говорится о том, что машина попала в Северную Америку из Венгрии, где находилась на консервации. Выпущена была в 1983 году. Владелец пишет о том, что машина находится на ходу, но требует ремонта и доработки тормозной системы, замены генератора и карбюратора, а также очистки топливного бака.

Сейчас за ГАЗ-66 предлагают три тысячи долларов, или около 200 тыс. рублей, что почти в три раза дешевле, чем просят за аналогичную машину такого же года выпуска в России.

Судя по фотографиям, в США продают модификацию ГАЗ-66-05 с лебедкой, экранированным электрооборудованием и централизованной системой подкачки шин. Полноприводный грузовик оснащался 4,2-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 115 л.с. Грузовик имеет самоблокирующиеся дифференциалы обоих мостов.

В США продают «Шишигу» в 3 раза дешевле, чем в России

Фото: Bring A Trailer

В США продают «Шишигу» в 3 раза дешевле, чем в России
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