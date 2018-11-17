Jeep разорвало в яме с грязью

Интересно наблюдать, как подготовленный для оффроуда внедорожник превращается из автомобиля в груду металлолома всего за минуту.
Судя по всему, этот Jeep Cherokee успел основательно сгнить и на нем не следовало лезть в такое бездорожье, а уж тем более выдергивать его под таким углом. Из-за большой нагрузки рама переломилась, и задние колеса практически оторвались от кузова. Но даже в таком состоянии внедорожник продолжает жить, вытаскивая изуродованное тело из грязевого плена.
Кажется, что автомобиль вот-вот развалится совсем. Одна его часть останется в грязи, а другая на двух колесах будет спасена при помощи Jeep Wrangler. Собственно, это мы и собирались увидеть, но обманулись. Конструкция Cherokee выдержала испытания. Более того, в описании видео сказано, что водитель смог дотянуть до гаража.
Мы публиковали немало сумасшедших видеороликов, но этот определенно один из самых удивительных.
- Уничтожить автомобиль можно самыми разными способами. Например, при помощи мойки высокого давления.
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Фото, видео: YouTube
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