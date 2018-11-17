Jeep разорвало в яме с грязью

Старенький Jeep Cherokee разорвался посреди большой ямы, полной грязи, пытаясь из нее выбраться.

Интересно наблюдать, как подготовленный для оффроуда внедорожник превращается из автомобиля в груду металлолома всего за минуту.

Судя по всему, этот Jeep Cherokee успел основательно сгнить и на нем не следовало лезть в такое бездорожье, а уж тем более выдергивать его под таким углом. Из-за большой нагрузки рама переломилась, и задние колеса практически оторвались от кузова. Но даже в таком состоянии внедорожник продолжает жить, вытаскивая изуродованное тело из грязевого плена.

Кажется, что автомобиль вот-вот развалится совсем. Одна его часть останется в грязи, а другая на двух колесах будет спасена при помощи Jeep Wrangler. Собственно, это мы и собирались увидеть, но обманулись. Конструкция Cherokee выдержала испытания. Более того, в описании видео сказано, что водитель смог дотянуть до гаража.

Мы публиковали немало сумасшедших видеороликов, но этот определенно один из самых удивительных.

Уничтожить автомобиль можно самыми разными способами. Например, при помощи мойки высокого давления.

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Фото, видео: YouTube