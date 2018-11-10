Посмотрите, как мойка под давлением уничтожает автомобиль. Видео

Найден ответ на вопрос, что будет с автомобилем, если мыть его струей воды под давлением более 3000 атмосфер.

Детали отлетают от кузова с такой силой, что мойщику не обойтись без защитного костюма и маски

Многие из нас пользовались мойками самообслуживания, собственными руками сбивая грязь с кузова мощной струей воды. При этом некоторые сетуют на то, что напор недостаточно силен, чтобы удалять без остатка с первого раза даже обычную грязь, не говоря уже о размазанных на скорости жуках и следах от опавших тополиных почек. Но всему есть свое объяснение.

Специалисты считают, что оптимальным для автомоек является давление 100–150 бар (атмосфер), которое не повредит лакокрасочное покрытие и пластиковые накладки кузова. Давление в 200 атмосфер и выше уже небезопасно, поэтому доверять мойку автомобиля под таким давлением лучше профессионалу. Для справки: при давлении 1000 бар вода способна резать бетон. А что станет с автомобилем после мойки струей воды, вылетающей под давлением 3000 атмосфер? Отмоется все: окна, пластик, шины, краска… Останется только голый искореженный металл. Получается уже не мойка, а резка под высоким давлением.

Этот бедный Peugeot 206 не имел ни единого шанса выжить. Он лишился не только стекол, но и некоторых приборов, а также элементов обшивки, на которые попала струя. Не выдержали давления воды даже колеса и, кажется, сам металл кузова был серьезно поврежден.

В следующий раз, прежде чем жаловаться на низкое давление автомойки, стоит вспомнить этот видеоролик.

Что еще можно повредить при мойке автомобиля и как привлечь к ответственности мойщиков?

Очищать сложные загрязнения на кузове лучше не водой под высоким давлением, а специальными средствами. Какими? Читайте здесь.

Фото, видео: YouTube