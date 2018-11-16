Подержанные иномарки разрешат ввозить без ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение о ввозе иномарок на Дальний Восток без установки системы вызова экстренных служб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток иномарок без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Он обсудил это с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

Сейчас на праворульных автомобилях устанавливают упрощенную систему экстренного оповещения при авариях, которая срабатывает только при нажатии специальной кнопки. При заводской установке система может сработать и самостоятельно: на основании показаний ряда датчиков определив, что произошла авария. Установка упрощенной системы обходится приморцам в 30 тысяч рублей, но зачастую работает некорректно или вообще не срабатывает.

«Чтобы эта система работала так, как запланировано, нужно, чтобы она была интегрирована в мозги автомобиля — вся электроника подчинялась бы работе этого оборудования. Сделать это можно по-нормальному только в условиях заводских», — передает слова Медведева РИА Новости.

Поэтому премьер поручил разработать временный порядок ввоза праворульных машин без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Чуть позже замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что в Техрегламент внесут изменения, которые позволят жителям Приморья не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС на праворульные иномарки, ввозимые из-за рубежа для собственного пользования. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ожидает, что временный порядок ввоза заработает уже в ближайшие дни. Хотя автовладельцы по-прежнему, но уже по собственному желанию, смогут закупить и установить соответствующую аппаратуру.

С 1 января 2017 года действуют поправки к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно им, все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также ввозимые из-за рубежа должны быть оборудованы системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье, где большинство машин с пробегом привозят из Японии, в то время сложилась напряженная ситуация — более 1,5 тыс. автомобилей застряли на таможне. После этого Минпромторг разработал упрощенный порядок установки устройств.

Автомобили первых лиц государства также освобождены от обязательной установки системы ГЛОНАСС/GPS.

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