Возмутительная нагота: эротический календарь Carsystem-2019

Компания-производитель материалов для кузовного ремонта представила свой ежегодный календарь. Традиционно в нем нет ни одной страницы с продукцией компании.

Подразделение концерна Vosschemie GmbH вновь удивило общественность календарем с возмутительно обнаженными девушками. Компания Carsystem производит шпаклевки, лаки, краски и другие материалы для кузовного ремонта, но в фирменном календаре вы продукции компании не найдете. Да и интерьеры, используемые для съемок, далеки от утилитарных помещений автосервисов, даже самых крутых из них.

В этом году над календарем работал фотограф Даниела Мюлленхофф, которая привлекла для съемок четыре фотомодели международного уровня. В отличие от предыдущих лет календарь на 2019 год выполнен в черно-белых тонах. Ну а на десерт предлагаем видео процесса съемок календаря.

Возмутительная нагота: эротический календарь Carsystem-2019

Фото: Carsystem

Видео: YouTube

Возмутительная нагота: эротический календарь Carsystem-2019
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