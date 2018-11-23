Возмутительная нагота: эротический календарь Carsystem-2019

Подразделение концерна Vosschemie GmbH вновь удивило общественность календарем с возмутительно обнаженными девушками. Компания Carsystem производит шпаклевки, лаки, краски и другие материалы для кузовного ремонта, но в фирменном календаре вы продукции компании не найдете. Да и интерьеры, используемые для съемок, далеки от утилитарных помещений автосервисов, даже самых крутых из них.
В этом году над календарем работал фотограф Даниела Мюлленхофф, которая привлекла для съемок четыре фотомодели международного уровня. В отличие от предыдущих лет календарь на 2019 год выполнен в черно-белых тонах. Ну а на десерт предлагаем видео процесса съемок календаря.
- С календарем Carsystem на этот год можно познакомиться здесь.
- Недавно был опубликован календарь Miss Tuning на 2019 год.
Фото: Carsystem
Видео: YouTube
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