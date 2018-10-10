Календарь Miss Tuning 2019: масл-кары и одна красотка

В этом году легендарный календарь решили снять в Скандинавии. Компанию модели Лауре, которая победила в конкурсе на право сняться для календаря, составили американские масл-кары.

В 2018 году фотосессию для календаря устроили в Швеции, где очень уважают мощные американские автомобили. 24-летняя Лаура Фитцек позировала на фоне тюнингованных Мустангов, Чарджеров и конверсий олдтаймеров Ford. Впрочем, без европейских автомобилей не обошлось: в календаре засветились заряженные Audi, Ferrari и даже экзотичный De Tomaso. Календарь уже можно приобрести за 30 евро. Правда, если вы живете в Германии, то он вам обойдется всего в 5 евро. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Календарь Miss Tuning 2019: масл-кары и одна красотка

Фото: Tuning World Bodensee

Календарь Miss Tuning 2019: масл-кары и одна красотка

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