Календарь Miss Tuning 2019: масл-кары и одна красотка

В 2018 году фотосессию для календаря устроили в Швеции, где очень уважают мощные американские автомобили. 24-летняя Лаура Фитцек позировала на фоне тюнингованных Мустангов, Чарджеров и конверсий олдтаймеров Ford. Впрочем, без европейских автомобилей не обошлось: в календаре засветились заряженные Audi, Ferrari и даже экзотичный De Tomaso. Календарь уже можно приобрести за 30 евро. Правда, если вы живете в Германии, то он вам обойдется всего в 5 евро. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- С бэкстейджем и работами по подготовке календаря Miss Tuning 2019 можно ознакомиться здесь.
- На финалисток конкурса Miss Tuning 2018, которых в упорной борьбе обошла Лаура Фитцек, можно посмотреть здесь.
- С календарем Miss Tuning на текущий год можно ознакомиться здесь.
- В начале июля фирма Liqui Moly анонсировала эротический календарь на 2019 год.
- Предлагаем также ознакомиться с нашей подборкой лучших эротических календарей на 2018 год.
Фото: Tuning World Bodensee
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