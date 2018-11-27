В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу

В самом центре Нью-Йорка, в районе Манхеттен, водитель минивэна не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находились люди.
В результате аварии пострадали восемь человек. Один из них, как сообщает ABC News, от полученных в результате удара травм погиб на месте. Другие семеро пострадавших с тяжелыми ранениями были доставлены в больницы. По другой информации, пока не подтвержденной, погибли два человека. Об этом рассказывают очевидцы аварии.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют причины аварии. Возможно, водитель просто не справился с управлением во время парковки и перепутал газ с тормозом, но в полиции не исключают и намеренный наезд на пешеходов.
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Фото, видео: YouTube, Twitter
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