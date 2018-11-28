Таксист отбил вокалистку группы «Серебро» у пьяной компании

Инцидент произошел в Москве, где один из водителей Gett вступился за женщину.

Мы уже привыкли к тому, что новости про таксистов обычно негативные. Но в такси работают разные люди, в чем смогла убедиться певица Ольга Серябкина.

Бессменная вокалистка группы Serebro вызвала такси, но не успела сесть в приехавшую машину, как к ней начала приставать подвыпившая компания.

По непонятным причинам охрана сразу не отреагировала, прохожие равнодушно проходили мимо. События развивались стремительно, а компания настолько ошалела, что решила отнять у певицы сумочку. И только водитель такси вступился за свою пассажирку. Ловко растолкав хулиганов, он галантно открыл даме дверь машины и посадил ее в салон.

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Фото: instagram / serebro_official

Видео: YouTube