Семью с двумя детьми 9 часов продержали на подземной парковке

А начиналось все как обычно: семейство приехало в торговый центр, чтобы прогуляться по магазинам и посетить фудкорт. Но люди даже не успели заехать на парковку.

Глава семейства не заметил, что въезд на подземный паркинг с прицепом запрещен, и шлагбаум «отсек» его прицеп от автомобиля. Транспортное средство оказалось заблокированным в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской. Своей вины мужчина не отрицает и готов заплатить за ремонт поврежденного устройства, но почему на вызволение семейства из шлагбаумного плена потребовалось 9 часов, он не понимает. С 8 часов вечера до 4.30 утра Алферовы с двумя детьми, 1,5 и 3 лет, просидели в машине практически без воды и еды. Приходили представители администрации, фотографировали, качали головой, но предлагали дождаться ГИБДД, а до этого автомобиль с парковки не выпускали. В ГИБДД звонили около семи раз, красочно описывая ситуацию, и мать семейства говорит, что они просто не ожидали, что ждать придется настолько долго. Сотрудники ДПС оправдываются тем, что не знали, что в машине дети, иначе приехали бы быстрее.

В результате — неприятнейший инцидент, который потребует дальнейшего разбирательства. А ведь можно было, наверное, владельцам парковки как-то по-человечески договориться с людьми, попавшими в сложную ситуацию.

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Видео: YouTube, сюжет телеканала Москва 24.