Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон пересел на супербайк и разбился во время тестов в Хересе.

Британский пилот, выступающий за команду Mercedes-Benz в гонках Формулы-1 и неоднократно становившийся чемпионом, решил в межсезонье сменить четыре колеса на два. Тестовый заезд прошел не так, как планировалось: Хэмилтон «разложился» в пятом повороте.

Льюис Хэмилтон управлял черным супербайком Yamaha YZF-R1 в компании двух именитых гонщиков SBK — Алекса Лоуса и Мики Ван дер Марка, когда в один прекрасный момент не справился с управлением. Его 200-килограммовый 182-сильный байк, способный разгоняться до 300 км/ч, заскользил по полосе безопасности, и Льюис покатился следом за ним. К счастью, обошлось без травм и увечий. После аварии Льюис взял паузу.

Хэмилтона нельзя назвать новичком в мире мотоспорта: он давно им увлекается и даже собирался принять участие в сезоне MotoGP 2018 года, но потом заявил, что это была шутка.

Льюис Хэмилтон разбивался на трассе много раз, но всегда без серьезных последствий для своего здоровья:

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Фото: Zuma/TASS, Instagram