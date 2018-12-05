В Думе предложили отменить транспортный налог

Депутат предложил Денису Мантурову не облагать транспортным налогом недорогие автомобили старше 10 лет. Почему только их?

Свою идею избавить владельцев автомобилей старше 10 лет и стоимостью до 1 млн рублей от необходимости уплаты транспортного налога депутат Государственной думы Василий Власов изложил в открытом письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В качестве аргумента депутат приводит статистику продаж новых и подержанных машин, отмечая, что из-за снижения уровня благосостояния населения спрос сместился в сторону автомобилей с пробегом, а значит людей, которые не могут себе позволить купить даже новую Ладу, нужно поддержать.

«В силу невысокого уровня благосостояния большинства нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться, в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — приводит цитату из письма депутата РИА «Новости».

Также Василий Власов сомневается в справедливости начисления суммы транспортного налога на основе данных о мощности мотора, так как «два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости».

В конце письма депутат просит Дениса Мантурова не только дать оценку его предложению, но и рассмотреть возможность внедрения нововведений.

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