Авария с пожаром попала на видео

Пытаясь увернуться от колеса, оторвавшегося от грузовика, легковушка врезалась в фуру, которая внезапно вспыхнула.

Авария, случившаяся недалеко от Воронежа, произошла из-за того, что от грузовика отлетело колесо. Пытаясь уйти от столкновения с ним, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина оказалась на полосе встречного движения, по которой ехала фура. Сильным ударом многотонный грузовик отбросило на обочину, где он подмял под себя отбойник. При этом автомобилю оторвало переднее левое колесо, и он буквально рухнул на дорогу, повредив бензобак. От искры, появившейся во время скольжения по асфальту, фура тут же вспыхнула.

Водитель фуры не пострадал, 47-летний водитель седана тоже выжил и был доставлен в ближайшую больницу.

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Фото, видео: YouTube