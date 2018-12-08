Авария с пожаром попала на видео

Авария, случившаяся недалеко от Воронежа, произошла из-за того, что от грузовика отлетело колеса. Пытаясь уйти от столкновения с ним, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина оказалась на полосе встречного движения, по которой ехала фура. Сильным ударом многотонный грузовик отбросило на обочину, где он подмял под себя отбойник. При этом автомобилю оторвало переднее левое колесо, и он буквально рухнул на дорогу, повредив бензобак. От искры, появившейся во время скольжения по асфальту, фура тут же вспыхнула.
Водитель фуры не пострадал, 47-летний водитель седана тоже выжил и был доставлен в ближайшую больницу.
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Фото, видео: YouTube
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