Знойные красотки в новом эротическом календаре. 2019-й уже не за горами!

Минивэн для большой семьи — какой выбрать? Съездил я давеча в автопутешествие на Peugeot Traveller VIP Business из Москвы в Сочи и обратно, после чего обещал сравнить в отдельной публикации «француза» с его прямыми конкурентами. Обещанного, как известно, три года ждут. Вот и пролетели эти «три года», пора браться за перо. А то вдруг кто-то подбирает минивэн для разросшейся семьи… Тест-драйв боевого военного робота «Уран-9» По сути, эта штука — мини-танк с развитым искусственным интеллектом. Она с легкостью запоминает лицо и оружие противника и будет непрерывно преследовать цель, дожидаясь «отмашки» на уничтожение. Mercedes, Setra, Volgabus... — на каких автобусах ездят наши футболисты В клубном автобусе футболист порой проводит времени больше, чем на тренировке или на матче. И время это должно пролетать незаметно и приятно. К последнему туру первого круга чемпионата России по футболу ЗР собрал в галерее автопарк российских клубов.