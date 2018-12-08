Знойные красотки в новом эротическом календаре. 2019-й уже не за горами!

Под конец года стройными рядами «пошли» календари различных автомобильных компаний. Традиционно на всех присутствуют девушки, но каждый торговец автотоваром пытается привнести свой колорит в это дело. Посмотрим, что вышло у немецкого производителя оборудования для автомастерских Twin Busch.

Опять девицы, скажете вы? Но скажете — и ведь не пройдете мимо очередного календаря с девушками! Конкретно этот получился достаточно откровенным. Компания Twin Busch с 2012 года дарит своим лучшим клиентам при покупке подъемников и балансировочного оборудования эротические календари. Их выпускают строго ограниченным тиражом, как говорится, только для своих! На 2019 год запланировали нечто особенное, впрочем, смотрите сами. А понять, как все это «готовилось», побывав на кухне проекта, вы тоже можете, посмотрев видеосюжет.

Фото, видео: Twin Busch GmbH