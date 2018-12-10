Скандальный Панин попал в аварию

В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой стал скандально известный актер Алексей Панин.

Алексей Панин попал в ДТП, которое произошло в Пресненском районе Москвы, на улице Подвойского. Сам актер не был за рулем. Ему просто не повезло: автомобиль марки Mercedes-Benz, перевозивший Панина, врезался в две машины такси, которые столкнулись задолго до этого и, перекрыв часть дороги, оформляли ДТП.

Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes-Benz резко затормозил, но все равно врезался в автомобили такси. При этом Алексей Панин получил травму головы, сообщает Москва 24. На место ДТП выехала машина скорой помощи, а также инспекторы ГИБДД, которые выяснят все обстоятельства случившегося и правдивость показаний участников аварии. Сам Панин заявляет, что ни в каком ДТП не участвовал.

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Фото: Instagram