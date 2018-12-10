Нашу подборку календарей с девушками на этот раз пополнил экземпляр с грубыми и местами ржавыми уборочными машинами. Но девушки в нем все такие же молодые и хорошенькие — они способны украсить любую технику.

В немецком эротическом календаре под названием Jungbauernträume, что можно перевести как «Мечты молодого фермера», позируют 12 прелестниц на фоне уборочной техники в сельской местности, и предназначен он, как говорится в описании, одиноким труженикам села. Фермерский календарь выходит уже не первый год, но тематика все та же — и в 2019-м профессиональный фотограф Франк Лютцебек представляет мечты молодого фермера в эротически-деревенском формате: в Jungbauernträume 2019 все девушки позируют топлесс рядом с техникой и способны завести не только сельскохозяйственные машины. Традиция есть традиция!

С нашей подборкой лучших эротических календарей на 2018 год можно ознакомиться по ссылке.

Завораживающий календарь шинного бренда Pirelli на следующий год называется «Сила мечты». В нем представлены мини-истории четырех прекрасных женщин, мысли которых устремлены в будущее.



Фото: календарь Jungbauernträum 2019, фотограф Франк Лютцебек