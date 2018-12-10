Что делать, если случайно оплатил парковку не своего автомобиля? В спешке несложно ошибиться и ввести номер собственной машины в мобильном приложении или на экране паркомата с ошибкой. Сочетание цифр и букв, сфотографированное парконом, не совпадет с попавшим в базу, и вы получите «письмо счастья». Но этот штраф можно отменить! Звонок другу: как меня подвели под лишение за «пьянку» — Да ты знаешь, кто я?! Да я сейчас позвоню своим, они с тобой такое сделают, — наверняка вы пару раз в жизни слышали в свой адрес подобное. Герой этой истории тоже на беду поспорил с прохожим и... попал под суд за пьяное вождение. Зачем кроссоверу электромоторы На форуме «За рулем» среди иных технических вопросов возник и такой: участвуют ли электромоторы в разгоне автомобиля Lexus UX, улучшая его динамику, или они подключаются ­исключительно на плохой дороге? Отвечает Александр Виноградов.