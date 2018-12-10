Более 3000 автомобилей Volkswagen и Skoda могут замерзнуть

В России из-за охлаждающей жидкости объявлен отзыв 3148 автомобилей Volkswagen и Skoda, выпущенных в этом году.

Volkswagen и Skoda объявили о проведении сервисной кампании, под которую попали 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid. Все они были куплены россиянами в этом году.

Причиной отзыва стала охлаждающая жидкость неправильной концентрации, которую из-за неисправности заправочной установки залили на заводе. В результате она может замерзнуть даже при легком морозе.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис официальных дилеров Volkswagen и Skoda, где мастера проведут диагностику и заменят охлаждающую жидкость. Все работы будут выполнены бесплатно, за счет завода-изготовителя.

О том, что те или иные автомобили заправлены дефектной жидкостью, владельцам по телефону или почте сообщат официальные представители марок. Узнать о том, попала ли ваша машина под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта.

На прошлой неделе из-за ремня безопасности в России отзывали кроссоверы Volkswagen Touareg.

Год назад в России отзывали Skoda Rapid и седаны VW Polo из-за буксировочной проушины.

Фото: Volkswagen