В России отзывают Volkswagen Touareg. Ремень безопасности подкачал!

Под сервисную кампанию попадают 178 внедорожников.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует об отзыве 178 внедорожников Volkswagen Touareg на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, VIN-коды этих транспортных средств можно найти на сайте ведомства. Выяснилось, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за брака при производстве оказался недостаточно прочным и в случае аварии не сможет удержать пассажира. На всех автомобилях заменят замок ремня безопасности.

Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут уведомлены в принятом порядке о необходимости заехать в сервисный центр для проведения работ. Также владельцы могут и самостоятельно сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно для владельцев.

С другими отзывными кампаниями можно ознакомиться по ссылке.

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Фото: «За рулем»