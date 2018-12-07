В России отзывают Volkswagen Touareg. Ремень безопасности подкачал!

Под сервисную кампанию попадают 178 внедорожников.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg




Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует об отзыве 178 внедорожников Volkswagen Touareg на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, VIN-коды этих транспортных средств можно найти на сайте ведомства. Выяснилось, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за брака при производстве оказался недостаточно прочным и в случае аварии не сможет удержать пассажира. На всех автомобилях заменят замок ремня безопасности.

Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут уведомлены в принятом порядке о необходимости заехать в сервисный центр для проведения работ. Также владельцы могут и самостоятельно сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно для владельцев.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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