Lamborghini Huracan Папы Римского разыграют в лотерею

Купив билет за 10 долларов, можно стать обладателем спорткара, который благословил сам папа Франциск!

Помните Lamborghini Huracan, который был благословлен и подписан Папой Римским Франциском? Спорткар продали на аукционе за 861 575 долларов США, а сейчас его можно купить поучаствовать в единственной такого рода лотерее, которая устраивается как благотворительная акция. Лотерею проводит благотворительная организация Omaze, а приобрести билет можно всего за 10 долларов. Но шанс выиграть будет зависеть от того, сколько вы готовы потратить на билет. Минимальная сумма в 10 долларов дает покупателю 100 баллов, а максимальная сумма пожертвования — 5000 долларов, равняется 50 000 баллам.

Но даже если вы ничего не выиграете, в проигрыше не останетесь, сообщает Motor1.com, все средства от лотереи будут направлены на восстановление деревень, опустошенных войной и насилием, помогут жертвам работорговли, а также пойдут на оказание медпомощи и возможности получить образование тем, кто живет в нищете.

Через 52 дня кому-то повезет, и он сможет стать владельцем благословленного самим папой спорткара Lamborghini Huracan, который оснащается двигателем V10 объемом 5,2 литра, мощностью 573 л.с. и роботизированной семиступенчатой ​​коробкой передач. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 319 км/ч.

Заднеприводное купе Huracan LP 580–2 белого цвета понтифик получил после аудиенции с руководством фирмы Lamborghini в Ватикане. Сразу было понятно, что это символический подарок, папа никогда ездить на такой машине не будет, автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Через некоторое время спорткар действительно выставили на аукцион Sotheby’s и даже продали за 809 375 евро. Кто приобрел автомобиль, и почему позже от него отказался, неизвестно, но этот автомобиль послужит благим целям еще раз.

Фото: Lamborghini