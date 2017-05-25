Автомобиль Папы Римского пустили с молотка. И это был Lamborghini

В прошлом году компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску суперкар Huracan LP 580–2. Естественно, ездить понтифик на нем не собирался, а решил продать машину с аукциона.

Этот Lamborghini LP 580–2 по технической части ничем не отличается от обычных версий. Однако у него есть несколько очень важных отличий. Первое: «папская» окраска. Кузов машины окрашен в белый, а по нему пущены золотые полоски. Второе: личный автограф Франциска, оставленный им на передке суперкара. Третье: этот автомобиль Франциск благословил. Что бы это ни значило, для верующих это важная деталь: у католиков автомобили или прочее имущество благословлять не принято.

Понтифик оставил автограф на передней части суперкара

Машину на аукцион RM Sotheby’s выставляла сама Lamborghini: не папское это дело. В минувшие выходные неназванный покупатель выложил на аукционе в Монако за эксклюзивный суперкар 715 тысяч евро. Для сравнения: стоимость обычного Lamborghini Huracan 580–2 начинается с отметки в 150 тысяч евро, то есть стоимость машины на аукционе выросла почти в пять раз.

Все вырученные средства Lamborghini передаст Папе Римскому. Ватикан еще до аукциона рассказал, что 70% вырученных средств пойдет в бюджет иракского города Ниневия, который сильно пострадал из-за ведущихся там боев с террористами, 10% будет передано гуманитарной организации Amici per il Centrafrica Onlus, 10% — международной ассоциации хирургов Groupe International Chirurgiens Amis de la Main (GICAM) и 10% — Ассоциации Папы Иоанна XXIII.

В сентябре прошлого года накануне турне по Колумбии концерн General Motors подготовил для Папы Франциска специальный автомобиль на базе кроссовера Chevrolet Traverse.

С другими любопытными папамобилями можно ознакомиться в нашей галерее.

Фото: Lamborghini