Фуру турецкого дальнобойщика спасали из кювета всем миром

Смотреть это видео по-настоящему приятно. Оно про то, что помощь, взаимовыручка и неравнодушие к чужой беде — не пустые слова, все это есть в нашей жизни. Кто бы что ни говорил...

Произошло это в минувшие выходные в Белоруссии, на слуцкой трассе. Дальнобойщик из Турции в темноте не сориентировался, заблудился, попытался развернуться и застрял. Ситуация усугубилась еще тем, что шофер фуры не владел ни русским, ни английским языками.

Водители кинули клич в соцсетях, чтобы подъехали те, у кого есть возможность на тяжелой технике помочь вытянуть фуру. Через час стали съезжаться люди с лопатами, фонарями и едой.

Иностранный дальнобойщик поначалу опешил от такого внимания к своей персоне, решив, что его фуру пытаются разграбить местные. Но когда подвезли кофе с бутербродами, а добровольцы стали пытаться вызволить тяжелую машину, его подозрения отпали.

Водители становились на колени, не боясь испачкаться, и по колено в грязи подкапывали лопатой под бампером и колесами тяжелой фуры. Даже нашли девушку, которая умела говорить по-турецки, она помогла объясниться, правда, находясь при этом за границей, пишет auto.onliner.by. Но вытащить машину удалось только водителю проезжавшего мимо самосвала с щебнем. Его даже не успели толком поблагодарить: дернул фуру и умчался дальше в свой рейс.

«Помните, жизнь — бумеранг... сегодня поможете Вы, завтра помогут Вам», — написали организаторы спасательной акции в группе «Солигорские автолюбители» ВКонтакте.

Фото: autorun.by

Видео: YouTube