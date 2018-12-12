Фуру турецкого дальнобойщика спасали из кювета всем миром

Произошло это в минувшие выходные в Белоруссии, на слуцкой трассе. Дальнобойщик из Турции в темноте не сориентировался, заблудился, попытался развернуться и застрял. Ситуация усугубилась еще тем, что шофер фуры не владел ни русским, ни английским языками.
Водители кинули клич в соцсетях, чтобы подъехали те, у кого есть возможность на тяжелой технике помочь вытянуть фуру. Через час стали съезжаться люди с лопатами, фонарями и едой.
Иностранный дальнобойщик поначалу опешил от такого внимания к своей персоне, решив, что его фуру пытаются разграбить местные. Но когда подвезли кофе с бутербродами, а добровольцы стали пытаться вызволить тяжелую машину, его подозрения отпали.
Водители становились на колени, не боясь испачкаться, и по колено в грязи подкапывали лопатой под бампером и колесами тяжелой фуры. Даже нашли девушку, которая умела говорить по-турецки, она помогла объясниться, правда, находясь при этом за границей, пишет auto.onliner.by. Но вытащить машину удалось только водителю проезжавшего мимо самосвала с щебнем. Его даже не успели толком поблагодарить: дернул фуру и умчался дальше в свой рейс.
«Помните, жизнь — бумеранг... сегодня поможете Вы, завтра помогут Вам», — написали организаторы спасательной акции в группе «Солигорские автолюбители» ВКонтакте.Подборку интересных видеосюжетов ищите по ссылке.
Фото: autorun.by
Видео: YouTube
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