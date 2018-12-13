Представлены два новых кроссовера DongFeng

DongFeng AX4 и DongFeng 580 появятся у российских дилеров в следующем году. ЗР разузнал некоторые технические подробности новинок.

DongFeng AX4

Компактный кроссовер DFM AX4, который может быть только переднеприводным, китайцы адресуют молодым покупателям. Габариты автомобиля — 4195 х 1780 х 1622 мм.

Первое, что бросается в глаза во внешности AX4, — огромные противотуманные фары.

Под капотом — бензиновый 1,6-литровый атмосферник мощностью 117 л.с. Кроме него в гамме будет и наддувный 133-сильный мотор рабочим объемом 1,4 л. Но пока поставки в Россию турбированной версии не планируются. Скорее всего, она появится, если спрос на модель будет достаточным.

Неокрашенный пластик по кругу — практично, не жалко будет поцарапать.

Базовая коробка передач — 5-ступенчатая механика. В более дорогих версиях предложат 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями Getrag. И вот это уже интересно: как покажет себя роботизированная коробка передач в российских реалиях и будет ли агрегат надежен?

В салоне AX4 — модный нынче «парящий» монитор.

В комплектацию DFM AX4 входит камера заднего вида с динамической разметкой, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, 6 подушек безопасности, а также система автоторможения. Последняя может полностью остановить автомобиль со скорости до 25 км/ч. А еще китайцы расщедрились на хорошую аудиосистему. «Музыка» у кроссовера с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys.

DongFeng 580

Дизайн DongFeng 580 лаконичнее, чем у AX4.

Семиместный DongFeng 580 китайцы позиционируют как кроссовер для большой семьи. Его размеры — 4680 х 1845 х 1715 мм. Колесная база — 2780 мм. Машина тоже лишена полного привода. Видимо, на этот шаг пришлось пойти, чтобы удержать приемлемую цену.

Линейка двигателей состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового, атмосферного мотора мощностью 132 л.с. и 1,5-литрового наддувного (145 л.с.). Оба агрегата отвечают экологическим нормам China V — они идентичны европейскому стандарту Евро-5.

При разложенном третьем ряде сидений места для багажа практически не остается.

Атмосфернику 1.8 положена 5-ступенчатая механика. Наддувному агрегату — 6-ступенчатая МКП или вариатор производства компании Punch Powerglide. В комплектации предусмотрен штатный видеорегистратор — китайцы первыми начинают предлагать такую опцию. А еще есть камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон и система запуска двигателя кнопкой.

Сейчас оба автомобиля проходят сертификацию в России и получают ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Цены пока неизвестны.